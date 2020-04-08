Тегеран, , 08:31 — REGNUM Иранские короткометражные фильмы «Номер 63» режиссера Назанина Садата Хоссейни, «Чудо» и «Путаница» режиссера Самана Кафи будут показаны на международных фестивалях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 апреля.

Ожидается, что иранский короткометражный фильм «Номер 63» будет представлен на Международном кинофестивале Realtime в Нигерии. Фестиваль должен был пройти 7−12 июня, однако из-за вспышки коронавируса проведение мероприятия было отложено на 7−13 апреля. Фестиваль будет проходить в режиме онлайн.

Картина Назанина Садата повествует о проблеме одиночества и беспомощности пожилых людей. Ранее фильм был представлен на кинофестивале Lisbon & Estoril Film Festival (Португалия).

«Чудо» и «Путаница» будут показаны на фестивале Cachinus DE' в Испании. Мероприятие состоится в городе Киллеро 3 мая. Ранее Иранский фильм «Чудо» вышел на экраны Международного фестиваля документального кино в России.