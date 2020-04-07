Москва, , 20:35 — REGNUM Расписания онлайн-трансляций театральных спектаклей на каждый день можно увидеть на сайте журнала «Театрал» во время режима самоизоляции.

В единую ленту сведены около двух десятков постановок московских, петербургских, областных театров, а также театров из Германии, Франции, Великобритании и США. Здесь поклонники драматического искусства, балета, оперы или мюзикла найдут событие себе по душе. Расписание снабжено ссылками на сайты театров, группы в соцсетях и другие онлайн-площадки.

Также на сайте «Театрала» действует ряд онлайн-флэшмобов: #поддержимврачей, где известные театральные актеры говорят добрые слова медикам, сражающимся с эпидемией коронавируса, #артответ пандемии — короткие ролики или аудиозаписи, где актеры читают диалоги из пьес, поют песни о коронавирусе или как-то еще подбадривают слушателей, и #артсовет — советы актеров и режиссеров зрителям и друг другу, как выжить и сохранить присутствие духа в непростые времена.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса театры в России и по всему миру отменили не только спектакли, но и репетиции, все премьеры весны откладываются на неопределенное время.