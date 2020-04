Лондон, , 20:12 — REGNUM Бывший шоураннер сериала «Доктор Кто» Стивен Моффат написал рассказ The Terror Of The Umpty Ums, посвящённый приключениям тринадцатого Доктора Кто, роль которого исполняет Джоди Уиттакер. Об этом 7 апреля сообщил портал Comicbook.

В центре повествования находится мальчик по имени Дэвид, который в действительности является пришельцем DeathBorg 400 по имени Карпаньон, желающим уничтожить человеческую расу. Однако по сюжету он вынужден столкнуться с Доктором, который нарушает его планы.

Стивен Моффат работал в должности шоураннера и сценариста сериала «Доктор Кто» до 2017 года. Его последней работой для шоу стал сценарий, написанный для эпизода «Дважды во времени», который вышел в эфир 25 декабря 2017 года.

