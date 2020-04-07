Москва, , 19:31 — REGNUM Показ нового криминально-детективного сериала «Рикошет» начался на канале НТВ.

В лихие 90-е молодой, горячий и морально нестойкий парень Артём, как и многие его сверстники, попал в плохую компанию. И так сильно запутался, что ему пришлось инсценировать собственную смерть, сменить внешность, документы и место жительства. Прошли годы. Денис — так зовут теперь героя — прочно, как ему кажется, выстроил свою жизнь и многого добился вдали от дома, но весть о смерти родителей заставляет его приехать в родной городок. Артём-Денис надеется остаться неузнанным, но не тут-то было…

Сериал снял режиссерский дуэт — Денис Карышев и Вячеслав Кириллов, главная роль тоже поделена на двоих: молодого Артёма играет актер Илья Крутояров, заматеревшего Дениса — Александр Устюгов («Ментовские войны», «28 панфиловцев», «Союз Спасения»).

Напомним, во время самоизоляции из-за коронавируса телесериалы, в том числе отечественные, пользуются особым интересом зрителей.