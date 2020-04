Лос-Анджелес, США, , 19:24 — REGNUM Джон Сина может исполнить роль Икс-О Воина (X-O Manowar) в новом фильме по комиксам издательства Valiant. Об этом 7 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

https://twitter.com/wgtc_site/status/1247522578236706816

Издание пишет, что информацию ему предоставили провереные источники, однако отмечает: не факт, что у Сины появятся время и возможность для участия в проекте.

Сейчас у рестлера имеется много других обязательств, кроме того, недавно в сети появилась инфрмацию, что он может поучаствовать в перезагрузке DOOM.

Автор статьи напоминает: Valiant Entertainment ещё в 2015 году подписала «девятизначное» соглашение, касающееся выпуска фильмов и сериалов на основе его комиксов.

Однако первому проекту — картине «Бладшот» потребовалось пять лет для того, чтобы выйти на большие экраны. Дебют вышел неудачным — из-за эпидемии коронавируса кинокомикс с бюджетом $45 млн смог собрать в мировом прокате лишь $28,4 млн.

