Москва, , 18:39 — REGNUM В шоу непривычного для себя формата выступит Елена Степаненко, бывшая супруга и творческий партнер известного юмориста Евгения Петросяна.

После развода 66-летняя юмористка всерьез взялась за себя, похудела на 40 кг и обратилась к хорошим стилистам. Сменившая имидж звезда начинает работу в новом шоу на канале «Россия 1» где впервые будет единственной ведущей, хозяйкой, приглашающей в свой уютный дом именитых гостей. Среди них будут Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ольга Бузова, Ефим Шифрин, Николай Цискаридзе, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова и другие.

По словам артистки, ей хочется своим шоу, выходящим в непростое время, скрасить своим зрителям вынужденное затворничество и прибавить хоть немного хорошего настроения.

«Шоу Елены Степаненко» — так просто, но с достоинством звучит его название — впервые выйдет в эфир 12 апреля в полдень.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян были супругами и творческим дуэтом три десятилетия. Пара рассталась в 2018 году, 74-летний Петросян вскоре женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, недавно у них родился ребенок.