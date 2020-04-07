Лос-Анджелес, США, , 18:24 — REGNUM Марк Хэмилл заявил, что он планирует встретиться с Натали Портман в 2020 году. Об этом актёр написал 6 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1247034580978155520

Эту публикацию он разместил в ответ на вопрос одной из поклонниц, выложившей в соцсеть скриншоты из передачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» 2018 года, в эфире которой актриса сказала, что она хотела бы когда-нибудь встретиться со воим коллегой.

«Вы встречались после этого?», — спросила девушка.

«Пока нет, но это (встреча — ИА REGNUM) стоит высоко в списке моих дел на 2020 год», — ответил Хэмилл.

Дело в том, что звезда «Звёздных войн» Марк Хэмилл никогда ранее не встречался с Натали Портман, которая исполнила в фильмах франшизы «Звёздные войны» роль Падме Амидалы — матери Люка Скайокера. Сложившаяся ситуация кажется поклонникам франшизы особо необычной, поскольку в киносаге, посвящённой семье Скайуокеров, Люк также ничего не знал о своей матери и никогда не встречался с ней.

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