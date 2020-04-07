Нижний Новгород, , 17:38 — REGNUM Онлайн-проект «#ДрамаДома» запускает Нижегородский театр драмы имени Горького с 7 апреля, сообщает пресс-служба местной администрации.

В рамках проекта театралов ждут встречи с любимыми артистами, которые будут исполнять онлайн отрывки из своих ролей, стихи и песни. Увидеть эти ролики можно будет на страницах театра в соцсетях.

Также театр продолжает свой интернет-проект «Любимые спектакли прошлых лет онлайн», в рамках которого зрители могут увидеть архивные видеозаписи постановок, которые уже не идут на сцене театра. Ссылка на каждую трансляцию остается активной в течение трех дней.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса театры и другие учреждения культуры в России закрыты как минимум до конца апреля.