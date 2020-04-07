Москва, , 17:05 — REGNUM Онлайн-трансляции лучших событий «Русских сезонов», прошедших в Италии и Германии в 2018 и 2019 годах, продолжаются в рамках проекта Stay home with Russian Seasons («Оставайтесь дома с «Русскими сезонами»), сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

8 апреля театралы и поклонники фигурного катания смогут увидеть трансляцию ледового спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» с участием олимпийцев Татьяны Волосожар, Максима Транькова, Алексея Ягудина, Романа Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Спектакль прошел в 2018 году в итальянской Вероне.

20 апреля любители классической музыки смогут услышать концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, который состоялся в прошлом году в Эльбской филармонии.

Трансляции пройдут на официальном сайте «Русских сезонов» в разделе Stay home, в официальных сообществах «Сезонов"в соцсетях, а также в разделе «Мы в театр» в «Одноклассниках» и в разделе «ВКонтакте» «Смотрим дома».

Напомним, «Русские сезоны» — это международный фестиваль русской культуры за рубежом. Культурный марафон, унаследовавший свое название от знаменитых гастролей балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел с огромным успехом в Японии в 2017 году.

Напомним также, из-за эпидемии коронавируса театры и концертные залы в России закрыты как минимум до конца апреля, а потенциальным посетителям настоятельно предписано соблюдать режим самоизоляции.