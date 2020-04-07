Нью-Йорк, США, 7 апреля 2020, 16:23 — REGNUM Netflix выпустила трейлер экшен-фильма Extraction («Эвакуация») с Крисом Хэмсвортом в главной роли. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале сервиса 7 апреля.
Хэмсворт исполнит роль профессионального наёмника, которому поручают спасти сына известного преступника. В ходе выполнения миссии герой проникается к ребёнку симпатией и старается защитить его любой ценой.
Премьера Extraction ожидается 24 апреля 2020 года. Фильм будет доступен на Netflix.
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