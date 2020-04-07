Москва, , 16:14 — REGNUM В Пасхальное воскресенье 12 апреля (по католической традиции) легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли даст сольный концерт в историческом Миланском соборе Дуомо (Италия). Мероприятие организовано по инициативе муниципалитета Милана при поддержке протоиерея Миланского собора и Фабрики Дуомо.

На фоне коронавируса выступление великого тенора пройдет без зрителей. Эксклюзивная трансляция концерта начнется в 20:00 мск на YouTube-канале исполнителя и объединит мир перед лицом глобальной пандемии.

Выступление Андреа Бочелли и органиста собора Эмануэле Вианелли, который сыграет на одном из самых больших органов в мире, будет посвящено надежде на исцеление Италии и всего мира. Произведения в специальной аранжировке для голоса и органа будут включать любимые композиции Баха и Гуно «Аве Мария» и «Санта Мария» Масканьи — вдохновляющую духовную музыку, словно предназначенную для исполнения в день, символизирующий обновление жизни.

Фонд Андреа Бочелли (The Andrea Bocelli Foundation, ABF) начал сбор средств чтобы помочь больницам в приобретении приборов и оборудования, необходимых для защиты медицинского персонала.