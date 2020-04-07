Лос-Анджелес, США, , 16:05 — REGNUM Коллекционное издание триллера Стивена Спилберга «Челюсти» в разрешении Ultra HD (4K) выпустит кинокомпания Universal. Об этом сообщил портал Comicbook.

Картину планируют представить в июне 2020 года в честь 45-летнего юбилея хоррора. «Челюсти» вышли на киноэкраны 20 июня 1975 года и стали классикой мировой киноиндустрии.

Юбилейное издание будет включать носители с фильмом в высоком разрешении и буклет на 44 страницах.

Картина повествует о гигантской белой акуле-людоеде, неожиданно начавшей наводить кошмар на отдыхающих на курортном острове туристов. После целой серии ужасных смертей в пасти акулы, отчаянные добровольцы решаются дать бой чудовищу.