Токио, , 15:56 — REGNUM Второй японский сингл южнокорейского бойз-бенда Seventeen «Fallin' Flower» впервые возглавил еженедельный японский музыкальный чарт Oricon Weekly Singles Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства по поиску талантов и лейблу звукозаписи Pledis Entertainment.

По их словам, за неделю сингл был распродан тиражом более 334 тыс. штук, что в 1,5 раза больше, чем объём продаж первого японского сингла «Happy Ending».

Известно, что Seventeen стали первыми зарубежными артистами, тираж японских синглов которых превысил отметку 200 тыс. штук.

Напомним, что 2 апреля сингл «Fallin' Flower» занял лидирующую позицию в ежедневном чарте Oricon Daily Singles Chart.

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