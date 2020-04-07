Нью-Йорк, США, , 15:49 — REGNUM Новую песню «Brooklyn bridge to chorus» представили музыканты американской группы The Strokes, пишущие свои композиции в стиле 80-х годов прошлого века. Композиция опубликована на канале группы в YouTube.

Сингл вошел в альбом «The new abnormal». В песне музыканты поют о сложностях дружбы, предательстве и новых друзьях.

Как сообщают представители группы, релиз нового альбома намечен на 10 апреля. Он будет выпущен в цифровом формате.

Данный альбом станет первым альбомом группы за последние семь лет. Последний альбом «Comedown machine» вышел в 2013 году.