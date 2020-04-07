Москва, , 15:34 — REGNUM 13 апреля на телеканале «Россия» состоится премьера долгожданного сериала сериал «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщила пресс-служба вещательной компании.

В основе фильма культовое произведение десятых годов двадцать первого века Гузели Яхиной. Роман, вышедший в 2015 году, стал обладателем литературных премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна».

О желании экранизировать историческое полотно заявили сразу несколько режиссеров. Руководство канала остановило свой выбор на Егоре Анашкине.

Сюжетная линия строится на судьбе татарской крестьянки Зулейхи, сосланной в Сибирь. В тайге она вместе с другими ссыльными строит поселок, воспитывает сына, встречает новую большую любовь.

В главных ролях заняты Чулпан Хаматова, Роза Хайруллина, Сергей Маковецкий, Александр Сирин и другие известные актеры.

Первый эпизод будет показан на телеканале «Россия» 13 апреля.