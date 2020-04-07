Москва, , 15:20 — REGNUM Пробный 30-дневный доступ к своим коллекциям лучших фильмов и мультфильмам в отличном качестве предоставил новым подписчикам крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi.ru.

Под каждым фильмом на сайте можно увидеть, предоставляется ли он по подписке или его нужно приобретать отдельно. Платить — примерно по цене билета в кино — придется только за абсолютные хиты среди новинок, но и без них отличных фильмов и сериалов на сайте хватит с избытком на все дни карантина. По истечении пробного периода подписка будет автоматически продлена уже за полную стоимость, но автоматическое продление можно отключить в своем профиле подписчика в любой момент.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса, а России введен режим изоляции для граждан до конца апреля, кинотеатры и другие культурные учреждения временно приостановили работу ради безопасности людей.