Нью-Йорк, США, , 14:57 — REGNUM В сети появился второй трейлер предстоящего мультсериала The Midnight Gospel от Пендлтона Уорда — автора «Времени приключений». Его опубликовали 6 апреля на YouTube-канале Netflix.

Главным героем The Midnight Gospel станет Клэнси — радиоведущий, способный путешествовать по различным вселенным. В каждой серии он будет отправляться в новый мир и пытаться взять интервью у его обитателей.

Премьера The Midnight Gospel планируется 30 апреля 2020 года. Все серии будут доступны на Netflix.

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