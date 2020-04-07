Москва, , 14:54 — REGNUM Российская государственная детская библиотека в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, проведет онлайн-фестиваль «Просто космос».

Программа виртуального форума обширна — это встречи с писателями, просветительские лекции от популяризаторов науки, мастер-классы, показы мультфильмов и интерактивные занятия.

Откроет фестиваль проект «Космическое утро с Кузей» и флэшмоб «Запусти игрушку в космос». Любознательные дети и подростки также могут увидеть трансляции космических мастер-классов от научного шоу «WOW! HOW?», стать участниками оригами-марафона «Бумажный космос», викторины на платформе Zoom «КосмоЗаниматика», интерактивных занятий «Читающие люди» и «Книги и профессии». При содействии Музея космонавтики будет показана видео-лекция «Небесная механика и космические орбиты».

Особый гость фестиваля — Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, который совершил 5 полетов и дважды выходил в открытый космос. Встреча пройдет в формате онлайн.

Также несомненный интерес представляют лекции ученого Виталия Егорова о поисках следов людей на Луне, популяризатора Александра Толмачева «Как устроены черные дыры?», Максима Политкина об истории Солнечной системы.

Расписание трансляций фестиваля будет опубликовано на странице РГДБ online.