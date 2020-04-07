Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Трансляция онлайн-мероприятия «Весь мир: вместе дома» с участием представителей шоу-бизнеса пройдёт 18−19 апреля. Об этом рассказала певица Леди Гага, 6 апреля во сообщается на сайте компании Global Сitizen.

Концерт будет посвящён поддержке борьбы с коронавирусом в мире. В мероприятии, помимо Леди Гаги, примут участие Пол Маккартни, Элтон Джон, Дэвид Бекхэм, Стиви Уандер, Эдди Веддер, Крис Мартин, Билли Айлиш и другие.

Также Леди Гага рассказала о сборе денег в фонд солидарности ВОЗ для противодействия коронавирусу. По её словам, 68 компаний сдали в этот фонд $35 млн.