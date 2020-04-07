Архангельск, , 12:30 — REGNUM В период вынужденных каникул Архангельский драматический театр продолжает радовать свою публику — накануне стартовал онлайн-проект «Коронавирусные чтения».

До конца текущей недели на страницах театра в социальных сетях будут появляться видео с читающими произведения Чехова, а далее ожидаются новеллы Джованни Боккаччо «Декамерон».

Первые видео вызвали восторг у зрителей:

«Большое спасибо артистам, которые подарили немного своего времени и порадовали талантом!»

«Спасибо за подарок!!»

«Очень интересно!!! Заслушалась! Браво актёрам!», —

написали пользователи.

«Проект создан с целью в эти непростые времена продолжать творческую работу и радовать наших зрителей. Я выбрал Чехова, потому что мы его любим. Потому что он, ранее врачевавший тела, по сей день лечит души своими рассказами. Несколько коротких рассказов я распределил между актёрами. Актёры с энтузиазмом принялись за дело, и получились интересные актёрские работы», — расксазал главный режиссер театра Андрей Тимошенко.

К участию в проекте присоединились и студенты, обучающиеся по целевому направлению от театра в институте имени Щукина, а также волонтёры «Архдрамы».Напомним, что это не единственный онлайн-проект Архангельского драматического в период пандемии. С первых дней самоизоляции театр проводит трансляции спектаклей: до указа президента РФ проводились прямые эфиры, где спектакли показывались в реальном времени. А затем «Архдрама» продолжила запускать в эфир телеверсии спектаклей. Количество просмотров трансляций уже приближается к миллиону. Географически Архангельск смотрят по всей России и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области введен режим самоизоляции — жителям региона предписано не покидать дома без острой необходимости.