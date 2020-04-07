Архангельск, 7 апреля 2020, 12:30 — REGNUM В период вынужденных каникул Архангельский драматический театр продолжает радовать свою публику — накануне стартовал онлайн-проект «Коронавирусные чтения».
До конца текущей недели на страницах театра в социальных сетях будут появляться видео с читающими произведения Чехова, а далее ожидаются новеллы Джованни Боккаччо «Декамерон».
Первые видео вызвали восторг у зрителей:
«Большое спасибо артистам, которые подарили немного своего времени и порадовали талантом!»
«Спасибо за подарок!!»
«Очень интересно!!! Заслушалась! Браво актёрам!», —
написали пользователи.
К участию в проекте присоединились и студенты, обучающиеся по целевому направлению от театра в институте имени Щукина, а также волонтёры «Архдрамы».Напомним, что это не единственный онлайн-проект Архангельского драматического в период пандемии. С первых дней самоизоляции театр проводит трансляции спектаклей: до указа президента РФ проводились прямые эфиры, где спектакли показывались в реальном времени. А затем «Архдрама» продолжила запускать в эфир телеверсии спектаклей. Количество просмотров трансляций уже приближается к миллиону. Географически Архангельск смотрят по всей России и за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области введен режим самоизоляции — жителям региона предписано не покидать дома без острой необходимости.