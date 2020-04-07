Москва, , 12:30 — REGNUM Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов организовал международный фестиваль-конкурс короткометражных фильмов «История карантина».

Первым победителем стала лента режиссера Аксиньи Гог «Удаленка». Сюжет ленты до боли знаком сегодня всем, работающим из дома. Жесткая начальница в исполнении Светланы Камыниной (главврач в сериале «Интерны») проводит в Zoom совещание, которое должно стимулировать сотрудников к плодотворной работе. Те, в свою очередь, демонстрируя усердие, пытаются заниматься делами семейными и домашними. В общем, совещание идет совсем не по плану…

В картине принимали участие актеры Артем Ткаченко, Борис Дергачев, Аглая Тарасова, Александра Ревенко.

Понятно, что фильм снимался в режиме «удаленки» и в формате Screenlife, активным пропагандистом которого и является Тимур Бекмамбетов.