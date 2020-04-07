Лондон, , 12:29 — REGNUM Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что испытывала симптомы, характерные при заражении коронавирусом, в течение двух недель. Об этом она написала 6 апреля в своём Twitter.

«Последние две недели у меня были все симптомы коронавируса, хотя анализ мне не делали», — написала Роулинг.

Она добавила, что уже полностью выздоровела. Также она поделилась ссылкой на видео, в котором демонстрируется техника дыхания для пациентов с инфекциями дыхательных путей.

Напомним, Роулинг является автором серии книг о Гарри Поттере, которые были выпущены в период с 1997 по 2007 год.