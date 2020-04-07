Москва, , 12:07 — REGNUM Ведущие цирковые артисты страны решили творчески поддержать граждан, находящихся в вынужденной самоизоляции. Они выложили в сети различные тренировки и репетиции. Так в режиме онлайн можно научиться жонглировать различными предметами, в том числе и бытовой утварью, постичь азы акробатики, попробовать дрессировать домашних питомцев.

Сделано это с единственной целью, подчеркивают сотрудники Росгоцирка, с единственно целью — разнообразить досуг, сделать его интересным и полезным.

Также цирковые артисты присоединились к #скучающийфлешмоб: они чувствуют себя некомфортно, когда не слышно аплодисментов и хруста попкорна.

Познакомиться с видеоуроками можно в социальных сетях по хештегам #StopCovid19, #скучающийфлешмоб, #никто_не, #Росгосцирк.