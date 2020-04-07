Балашиха, Московская область, , 14:21 — REGNUM В Подмосковной Балашихе ведут ремонт мемориального комплекса «Землякам за Родину жизнь отдавшим». Завершение работ намечено на 25 апреля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт мемориальный комплекс «Землякам за Родину жизнь отдавшим» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К ремонту приступили 21 марта 2020 года и решили не прерывать из-за карантинных мероприятий в городе. Мемориал расположен на площади Славы — главной площади города на проспекте им. Ленина. Памятник был открыт в День Победы 9 мая 1973 года.

Воинам-Землякам за Родину жизнь отдавшим 1941-1945. Скульптор Н.С.Любимов, архитекторы А.Г.Поляков и Ю.Г.Кривущенко, конструктор С.П.Хаджибаранов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятная стела. Гранит Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс посвящен воинам, защищавшим Родину и павшим во время Великой Отечественной войны. Авторами памятника являются жители Балашихи —скульптор Н.С. Любимов, архитекторы Ю.Г. Кривущенко, А.Г. Поляков и инженер-конструктор С.П. Хаджибаранов. На церемонии открытия памятника был зажжен Вечный огонь, привезенный в сопровождении почетного эскорта от Вечного огня у Кремлевской стены Москвы.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мемориал состоит из двух стел — вертикальной и горизонтальной. На вертикальной стеле из гранита расположены барельефы Родины-матери и защитников Родины, на второй стороне высечены слова Роберта Рождественского: «Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже ни когда не придет — помните…». На горизонтальной стеле расположена отлитая из металла фигура солдата, идущего к Победе, и вечный огонь. На гранитных плитах сбоку стелы надписи «1941−1945г.г.» и «Воинам-Землякам за Родину жизнь отдавшим».

Мемориальные доски городов-героев. 9 мая 1973 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мемориальные доски городов-героев. 9 мая 1973 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В сквере на площади Славы за памятником, расположена Алея героев «Землякам — героям Отечества», которая была отрыта в 2002 году. В арках-нишах вписаны имена Героев Советского Союза и России — жителей Балашихи. Также в сквере установлена бронзовая скульптура богини Победы Ники.

Аллея Героев «Землякам героям Отечества». 2002 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM