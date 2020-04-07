Балашиха, Московская область, 7 апреля 2020, 14:21 — REGNUM В Подмосковной Балашихе ведут ремонт мемориального комплекса «Землякам за Родину жизнь отдавшим». Завершение работ намечено на 25 апреля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
К ремонту приступили 21 марта 2020 года и решили не прерывать из-за карантинных мероприятий в городе. Мемориал расположен на площади Славы — главной площади города на проспекте им. Ленина. Памятник был открыт в День Победы 9 мая 1973 года.
Мемориальный комплекс посвящен воинам, защищавшим Родину и павшим во время Великой Отечественной войны. Авторами памятника являются жители Балашихи —скульптор Н.С. Любимов, архитекторы Ю.Г. Кривущенко, А.Г. Поляков и инженер-конструктор С.П. Хаджибаранов. На церемонии открытия памятника был зажжен Вечный огонь, привезенный в сопровождении почетного эскорта от Вечного огня у Кремлевской стены Москвы.
Мемориал состоит из двух стел — вертикальной и горизонтальной. На вертикальной стеле из гранита расположены барельефы Родины-матери и защитников Родины, на второй стороне высечены слова Роберта Рождественского: «Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже ни когда не придет — помните…». На горизонтальной стеле расположена отлитая из металла фигура солдата, идущего к Победе, и вечный огонь. На гранитных плитах сбоку стелы надписи «1941−1945г.г.» и «Воинам-Землякам за Родину жизнь отдавшим».
В сквере на площади Славы за памятником, расположена Алея героев «Землякам — героям Отечества», которая была отрыта в 2002 году. В арках-нишах вписаны имена Героев Советского Союза и России — жителей Балашихи. Также в сквере установлена бронзовая скульптура богини Победы Ники.