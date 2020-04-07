Бербанк, США, , 10:45 — REGNUM Выход сериала про Оби-Вана Кеноби перенесён на 2022 год. Об этом 6 апреля сообщила «Игромания».

Информация о переносе премьеры шоу появилась в пресс-релизе французского отделения Disney+. Сообщается также, что сериал о приключениях Кассиана Андора (один из героев фильма «Изгой один. Звёздные войны: Истории») выйдет в 2021 году.

Напомним, сериал о приключениях Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли выйдет на сервисе DIsney+. Изначально премьера шоу ожидалась в 2021 году.

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