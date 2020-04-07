Село Сростки, Алтайский край, , 10:21 — REGNUM Выставка «Герои Шукшина на Алтае», посвященная творчеству советского актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, откроется на Алтае в виртуальном формате. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба министерства культуры Алтайского края.

Над выставкой работают на родине актера в селе Сростки. Ее будут транслировать в сети с 15 апреля. Такой формат выставки принят вынужденно из-за запрета на деятельность мест массового посещения людей в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

В экспозиции будут использованы экспонаты из Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, а также архивные материалы Веры Уразовой — продюсера и кинорежиссера, работавшей вместе с Шукшиным в качестве второго режиссера и художника-фотографа при съемках фильма «Верую».

Напомним, Шукшин снялся в почти тридцати картинах, а также выступил режиссером пяти фильмов, снятых по собственным сценариям. Среди них такие известные картины как «Живет такой парень», «Печки-лавочки» и Калина красная.