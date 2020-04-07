Лос-Анджелес, США, , 10:02 — REGNUM В США запустили новый, но уже широко разрекламированный, стриминговый сервис Quibi, имеющий ряд отличий от привычных видео-сервисов. Об этом 6 апреля сообщило сетевое издание The Verge.

Особенностью платформы является то, что на ней будут представлены ролики продолжительностью до 10 минут. И даже фильмы, сериалы или шоу будут представляться в десятиминутном формате.

Сервис нацелен на пользователей гаджетов, которые, установив специальное приложение, смогут смотреть ролики. В связи с этим еще одной особенностью Quibi является формат съемки материала, который можно смотреть с экранов смартфонов как в альбомной, так и в портретной ориентации, просто повернув свой гаджет.

Новую платформу создали Джеффри Катценберг, являющийся соучредителем студии DreamWorks Animation, и Мег Уитмен, занимавшая в прошлом руководящие должности в компаниях eBay и Hewlett-Packard. По данным издания, в производство контента создатели вложили более одного млрд долларов.