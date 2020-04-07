Лос-Анджелес, США, , 09:43 — REGNUM Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино планировал снять кинокомикс о Люке Кейдже. Об этом 6 апреля сообщил «Мир Фантастики».

Эта идея пришла к режиссёру в девяностых, а главную роль в картине должен был исполнить Лоуренс Фишборн. Однако после непродолжительных споров с друзьями Тарантино отказался от съёмок кинокомикса.

Напомним, Люк Кейдж — это персонаж комиксов издательства Marvel Comics. В 2016 году на Netflix вышел одноимённый телесериал о его приключениях.

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