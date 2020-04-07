Москва, , 09:48 — REGNUM Спектаклем Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» в Италии и концертом камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управления Юрия Башмета в Германии продолжится интернет-марафон Stay home with Russian Seasons в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба Министерства культуры РФ на официальном сайте.

Ледовый спектакль «Ромео и Джульетта», записанный на итальянской сцене Arena-di-Verona будет показан 8 апреля. В представлении участвуют шесть олимпийских чемпионов — фигуристы Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Маринин и Роман Костомаров.

В постановке прозвучат знамениты произведения Сергея Прокофьева, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Феликса Мендельсона, а также оригинальная музыка от композитора Романа Игнатьева.

Концерт ансамбля «Солисты Москвы», состоявшийся в Эльбской филармонии в Германии будет транслироваться 10 апреля. В программе прозвучит «Трио-соната для струнного оркестра» Альфреда Шнитке, «Пять отражений на тему каприса Паганини» Кузьмы Бодрова и струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского.

Трансляции проекта доступны на официальном сайте и российских соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».