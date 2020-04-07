Калуга, , 09:10 — REGNUM Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» из-за ограничений, вызванных борьбой с распространением коронавируса, проведут в интернете на платформе more.tv. Соответствующий пресс-релиз размещен 6 апреля на сайте Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Фестиваль будет проведен с 9 по 12 апреля. Его планировалось провести в Калуге — родине Константина Циолковского, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса это стало невозможным. И организаторы решили перенести фестиваль в интернет.

Претендентов на участие в фестивале насчитывалось более 1000 из 80 стран мира. Окончательный список участников будет опубликован на платформе more. tv, где и будут проведены показы.

Награды будет присуждаться в восьми номинациях. Также предусмотрено два специальных приза от корпорации «Роскосмос» и от главы фестиваля Игоря Угольникова.

Фестиваль «Циолковский» посвящен истории создания космонавтики и ее развития до наших дней.