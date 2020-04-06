Москва, , 23:54 — REGNUM Расписание онлайн-трансляций своих постановок на апрель месяц представил Государственный академический Малый театр.

В программе — семь спектаклей из текущего репертуара театра. 7 апреля зрители смогут увидеть трансляцию спектакля Владимира Бейлиса «Перед заходом солнца» по пьесе Г. Гауптмана, в главных ролях Борис Клюев и Елена Харитонова. 10 апреля спектакль Андрея Житинкина «Маскарад», 14 апреля в программе «Недоросль» по знаменитой пьесе Фонфизина, поставленный Виталием Ивановым, 17 апреля — «Король Лир» в постановке Антона Яковлева, в главной роли — Борис Невзоров, 21 апреля зрителей ждет спектакль Виталия Иванова «Не все коту масленица» по пьесе Островского. Спектакль режиссера из Израиля Илана Ронена по знаменитой пьесе Дюрренматта «Визит старой дамы» состоится 24 апреля, а завершит театральный месяц 28 числа постановка «Дети Ванюшина» по пьесе Сергея Найдёнова.

Все трансляции будут начинаться традиционно в 19 часов, записи будут доступны на сайте театра и на YouTube-канале еще сутки после окончания спектакля.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России как минимум до конца апреля закрыты театры и другие культурные учреждения, а гражданам предписывается сохранять режим самоизоляции и не выходить из дома без особой необходимости.