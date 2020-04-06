Москва, , 23:01 — REGNUM О причинах своего расставания с актером Павлом Прилучным рассказала актриса и модель Агата Муцениеце в эфире онлайн-шоу «Честный развод».

По словам Муцениеце, Прилучный за время совместной жизни показал себя «типичным абьюзером» — требовал во всем соглашаться и совершенно не уважал мнение жены. Во всех семейных ссорах Агата долгое время винила только себя, пока не поняла, что является жертвой, а ее муж — диктатором.

Актриса призналась, что долго не хотела «выносить сор из избы», однако, в конце концов, решила, что ее рассказ может помочь кому-то, кто запутался в таких же неравных отношениях.

Напомним, российский актер Павел Прилучный сыграл множество ролей в российских сериалах и кинофильмах — например, наемника Артёма в фэнтези-сериале «Тайный город», полицейского Соколовского в сериале «Мажор», декабриста Павла Пестеля в фильме «Союз Спасения». В 2011 году актер познакомился на съемках сериала «Закрытая школа» с актрисой латвийского происхождения Агатой Муцениеце и женился на ней. У пары родились сын и дочь. В феврале 2020 года было объявлено об их разводе.