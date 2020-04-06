Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Полноценный онлайн-концерт подготовили для своих поклонников музыканты группы Little Big, он пройдет 11 апреля в 20 часов по московскому времени.

Группа исполнит свой хит Uno, который должен был прозвучать на «Евровидении», а также давно полюбившиеся поклонникам песни Skibidi, Faradenza и другие. Концерт пройдет на интернет-площадке «Яндекс.Эфир», прозвучавшие на нем треки будут доступны еще три месяца.

Напомним, группе Little Big из Санкт-Петербурга было доверено представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение, но конкурс был отменен из-за эпидемии коронавируса. На конкурсе в будущем году все участники должны будут выступить с новыми песнями.

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