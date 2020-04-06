Москва, , 20:22 — REGNUM Первый художественный фильм о самоизоляции сняли в Москве, сообщает пресс-служба кинокомпании «Базилевс».

Идея короткометражки «Удалёнка» участвовала и победила в конкурсе «Истории карантина», который проводит продюсер Тимур Бекмамбетов. В проект-альманах войдут короткометражные ленты, снятые во время пандемии по всему миру.

В центре сюжета — онлайн-совещание, на которое удалённо собрались сотрудники некой компании. Начальница пытается мотивировать их на ударный труд в непростые времена, в то время как подчиненные вынуждены разрываться между работой и бытом, которые так и норовят перемешаться и породить хаос. Все действие фильма происходит на экранах участников видеочата в Zoom, фильм снят в формате screenlife, зритель видит то же, что и герои на экранах своих компьютеров и телефонов: все движения курсора и открытые приложения, а также лица других персонажей.

В фильме снимались Светлана Камынина, Аглая Тарасова, Александра Ревенко, Борис Дергачев и Артем Ткаченко Режиссер ленты — Аксинья Гог, известная пятичасовым фильмом о Государственном Эрмитаже, снятом на iPhone 11 Pro Max путем непрерывной съемки, который можно посмотреть на YouTube-канале Apple. По словам создателей фильма, вся съемочная команда работала исключительно удалённо.

Напомним, Тимур Бекмамбетов в последние годы активно продвигает технологию screenlife в кино, таким образом был снят его хоррор «Удалить из друзей», триллер «Поиск» и другие работы. Также напомним, из-за эпидемии коронавируса многие тысячи офисных работников перешли на удалённую работу.