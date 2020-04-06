Москва, , 17:50 — REGNUM Рейтинг самых посещаемых музеев мира за 2019 год опубликовал портал The Art Newspaper, среди 100 музеев — 6 российских.

В десятку самых популярных музеев вошел Государственный Эрмитаж — он оказался на 8 месте с почти 5 миллионами посетителей за год. За ним идут Музеи Московского Кремля, у них 17-е место и 3,1 миллиона посетителей. На 20-м месте Государственная Третьяковская галерея, ее в прошлом году поселили 2,84 миллиона любителей искусства.

Также в списке Государственный Русский музей — он на 25-м месте, его коллекции увидели 2,39 миллиона посетителей, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина — он оказался на 46-м месте, став привлекательным для 1,46 миллиона ценителей прекрасного, замыкает же шестерку и почти — рейтинг Музей современного искусства «Гараж»: у него 96-е место, его посетили 828,5 тысячи человек. Посещаемость всех перечисленных музеев в 2019 году оказалась выше, чем в предыдущем.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса большинство музеев в стране и в мире закрыты, но многие из них предоставляют бесплатные виртуальные экскурсии по своим коллекциям.