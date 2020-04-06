Лос-Анджелес, США, , 17:14 — REGNUM В новом трейлере «Ходячих мертвецов» показали возвращение Мэгги (Лорэн Коэн) в шоу. Ролик опубликовали 5 апреля на YouTube-канале Skybound.

Героиня должна вернуться в финале десятого сезона. Напомним, его премьера была отложена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, «Ходячие мертвецы» — это популярный телесериал, основанный на одноимённом комиксе Роберта Киркмана. Сейчас ведутся съёмки 11-го сезона шоу.

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