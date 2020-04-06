Москва, 6 апреля 2020, 17:09 — REGNUM В возрасте 55 лет скончался российский писатель-фантаст Владимир Свержин. Об этом 6 апреля сообщает «Мир Фантастики».
Настоящее имя писателя — Владимир Игоревич Фидельман. Его наиболее известной работой является книжный цикл «Институт экспериментальной истории».
По сюжету книг цикла, сотрудники Института экспериментальной истории путешествуют во времени и исправляют пытаются урегулировать различные катаклизмы. Последняя часть цикла — «Крона огня» — вышла в 2015 году.
Читайте ранее в этом сюжете: В Китае создадут центр изучения творчества известного писателя Цзинь Юна