Москва, , 17:09 — REGNUM В возрасте 55 лет скончался российский писатель-фантаст Владимир Свержин. Об этом 6 апреля сообщает «Мир Фантастики».

Настоящее имя писателя — Владимир Игоревич Фидельман. Его наиболее известной работой является книжный цикл «Институт экспериментальной истории».

По сюжету книг цикла, сотрудники Института экспериментальной истории путешествуют во времени и исправляют пытаются урегулировать различные катаклизмы. Последняя часть цикла — «Крона огня» — вышла в 2015 году.

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