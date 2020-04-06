Нью-Йорк, США, , 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия. Об этом 6 апреля сообщает «Мир Фантастики».

По словам шоураннеров, в первом сезоне они стремились показать, как Харли освобождается от отношений с Джокером. Во втором сезоне они хотят рассказать, насколько неловко и странно «влюбиться в лучшего друга».

Напомним, «Харли Квинн» — это приключенческий комедийный мультсериал, основанный на комиксах издательства DC Comics. Второй сезон шоу стартовал 3 апреля 2020 года.

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