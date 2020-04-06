Москва, , 16:27 — REGNUM Спектакль «Эгопойнт», поставленный коллективом театра «Балет Москва» можно увидеть онлайн с 6 по 20 апреля на портале Discover Moscow #Москвастобой.

Балет создан хореографом Надеждой Сайдаковой, британским диджеем Люком Слейтером и художником-постановщиком Еленой Лукьяновой. Ритм спектаклю задает музыка в стиле техно, а его смысловым содержанием является поиск себя, собственных внутренних оснований, «точки баланса».

Также на портале можно виртуально посетить музеи Москвы, среди них такие необычные как Государственный Дарвиновский музей, где можно узнать о жизни доисторических животных, Музей космонавтики, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева, Музей современного искусства «Гараж», прогуляться по пробуждающемуся Аптекарскому огороду — знаменитому Ботаническому саду МГУ и даже поучиться готовить вместе с ведущими карантинного кулинарного шоу «Не только гречка».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса как минимум до конца апреля в Москве и других городах России закрыты музеи, театры и кинотеатры, запрещены массовые культурные мероприятия, а жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.