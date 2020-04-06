Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Cartoon Network показала первый тизер-трейлер нового специального эпизода «Времени приключений». Его опубликовали 5 апреля на YouTube-канале CN Confessions.

Эпизод будет посвящён говорящему роботу БиМО и его приключениям. Дата выхода серии пока не сообщается.

Напомним, «Время приключений» — это комедийный мультсериал, созданный американским аниматором Пендлтоном Уордом. Трансляция шоу завершилась в 2018 году.

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