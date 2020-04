Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Американский актёр Нолан Норт считает Марка Уолберга неподходящим кандидатом на роль Салли в предстоящей экранизации Uncharted. Об этом 6 апреля сообщает портал Shazoo.

Норт отметил, что он любит Уолберга, но «не видит в нём Салли». Актёр также отметил, что сейчас он куда больше заинтересован в экранизации The Last of Us, чем Uncharted.

Напомним, в серии игр Uncharted Нолан Норт озвучил Виктора «Салли» Салливана. Премьера экранизации должна состояться в 2021 году.

