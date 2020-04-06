Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Голливудский актер Адам Сэндлер представил песню, посвященную медикам, которые борются с коронавирусом. «Карантинная песня» была представлена Сэндером в онлайн-эфире «Вечернего шоу с Джимми Фальконом». Из-за ограничительных мер ведущий и гость принимали участие в программе, находясь в своих домах.

«Врачи и медсестры спасут нас от этой напасти, если мы дадим им необходимые материалы, и я надеюсь, что они спасут нас очень скоро, потому что я правда устал от своей семьи, — поет Сэндлер. — Мы должны сделать несколько ИВЛ и сделать еще несколько масок, мы должны сделать это сейчас, так что давайте все вместе: я учу математике своих детей, и это не может быть хорошо для Америки».

В конце песни Сандлер призывает слушателей: «оставайтесь дома столько, сколько сможете, не забудьте вымыть руки, давайте уберем эту чертову штуку».