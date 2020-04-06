Токио, , 15:51 — REGNUM «Коронавирусную» версию своего популярного хита PPAP («Pen-Pineapple-Apple-Pen» — «Ручка-ананас-яблоко-ручка») перепел японский комик и исполнитель Пико-Таро (Казухито Косака). Ролик с клипом музыкант выложил на своем канале в YouTube.

В названии песни Косака также использовал четыре известных буквы PPAP-2020, но теперь аббревиатур расшифровывается как «Pray-for-People-And-Peace» («Молись за людей и мир»). В клипе он делает простые движения, имитирующие мытье рук мылом, множество раз повторяя слово «мыть».

В описании к видео комик привел хэштеги #StayHome #WithMe («Оставайся дома со мной»). Ролик за двое суток посмотрели почти 1,3 млн человек.

Первоначальная песня PPAP, выпущенная в 2016 году, стала чрезвычайно популярной, набрав более 130 млн просмотров.

Напомним, в Японии насчитывается более 3,8 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. Число жертв составило 93 человека.