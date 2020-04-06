Лос-Анджелес, США, , 15:34 — REGNUM В США от осложнений, вызванный коронавирусной инфекцией, скончалась актриса Ли Фиерро. Об этом 5 апреля сообщил портал ComicBook.

Актриса умерла в возрасте 91 года. Напомним, в фильме «Челюсти» она исполнила роль миссис Кинтнер.

«Челюсти» — это триллер, срежиссированный Стивеном Спилбергом в 1975 году. Позже картина получила несколько продолжений.

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