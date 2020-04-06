Москва, , 15:22 — REGNUM Сериал «Иисус Христос. Жизнь и учение», снятый по книге митрополита Волоколамского Илариона, покажет в предпасхальные дни телеканал «Россия — Культура». Об этом сообщил 5 апреля православный портал «Иисус» со ссылкой на митрополита.

По его словам, аналогов данному проекту на телевидении еще не было. Его шеститомная книга, несмотря на то, что опирается на документальные события, носит именно авторский характер.

«Я рассказываю об Иисусе Христе, прежде всего, то, что узнал, читая Евангелие и читая научную литературу. Через этот рассказ, иллюстрируемый видеорядом, я пытаюсь ввести нашего зрителя в Евангельскую историю, рассказать о жизни Иисуса Христа, о Его учении, а самое главное — рассказать, почему все это для нас важно в наше время, какое отношение Иисус Христос может иметь к современному человеку», — сообщил Илларион.

Он уточнил, что работал над книгой несколько лет и многое открыл для себя. Именно своими открытиями митрополит и хотел бы поделиться со зрителями.

В каждой серии фильма будет рассказываться один из элементов жизни Иисуса Христа. Например, в одной из серий Илларион будет рассказывать зрителям о чудесах Иисуса. В другой серии — о притчах.

По словам митрополита, сериал рассчитан на широкую публику, а не только на верующих. Он отметил, что Иисус Христос не только основатель религиозного течения, но наиболее знаменитый человек на планете за всю историю человечества.