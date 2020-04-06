Москва, , 14:53 — REGNUM Главной задачей в России сегодня уже является не борьба с коронавирусом, а подготовка к налаживанию жизни после преодоления вспышки коронавируса, заявил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Кирьянов 6 апреля в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Член ОП РФ поделился своим видением ситуации с распространением коронавируса в России по сравнению с другими странами:

«Сегодняшняя ситуация в России на взгляд специалистов-экспертов представляется достаточно стабильной. По сравнению с целым рядом стран Европы, Соединенными Штатами, Китаем, конечно у нас ситуация более близка к тому, чтобы в какой-то момент сказать, что мы справились с пандемией на территории РФ. Причем именно в плане предупреждения распространения вируса в широком масштабе, в плане внедрения профилактических мероприятий и мобилизации медицинских учреждений».

Президент России Владимир Путин, продляя до конца апреля нерабочую неделю, а также объявляя режим самоизоляции, пояснил, что данные меры необходимы для снижения скорости распространения заражений коронавирусом. Кирьянов отметил, что основная опасность коронавируса сейчас заключается в массовом заражении граждан и неспособности отдельных стран со своими структурами в сфере здравоохранения противодействовать такому массовому заболеванию.

«На сегодня мы видим, что в России люди в подавляющем большинстве реагируют адекватно на те меры предупреждения распространения коронавируса, которые предпринимаются руководством страны, правительством РФ и главами субъектов РФ», — подчеркнул собеседник.

По его словам, в России продолжается работа над проблемой снижения скорости распространения вируса. Он рассказал, что для этого, в частности, создается единый электронный реестр приезжающих из-за границы граждан или контактировавших с ними. Но основной задачей, по его мнению, становится другой этап работ.

«Сегодня уже главная задача, на мой взгляд, — думать о том, что нам предстоит после того, как ситуация будет стабилизирована. После того, как страна начнет возвращаться к ритму работы, приближенному к обычному. Этот этап тоже будет достаточно важным, и в плане регуляторных мер власти, и как людям на все эти вопросы надо будет реагировать», — отметил Кирьянов.

Он отметил качественное информирование населения о ситуации с распространением заболевания. Он привел данные медиков, что у более 70% зараженных из всего количества заболевших COVID-19 заболевание протекает в легкой форме.

«Статистика дает нам возможность понимать ситуацию. Ну и конечно она доводится до людей всеми способами. И за счет работы официальных организаций, средств массовой информации, федеральные каналы интернет СМИ эту статистику активно транслируют», — подчеркнул общественник.

Кроме того, информирование граждан, предоставление оперативных данных о количестве заразившихся, выздоровевших и умерших, с одновременным принятием довольно жестких мер ограничения к гражданам, позволяет добиться понимания с их стороны необходимости таких действий.

«На мой взгляд, то, что мы сегодня видим на улицах больших городов, в частности в Москве, это как раз свидетельство того, что люди знают о тех мерах по самоизоляции, которые предприняты. Люди их одобряют и адекватно на них реагируют. Конечно это одобрение далеко от восторга. Но, тем не менее, люди в подавляющем большинстве сидят дома, совершают очень небольшие прогулки и выходы за продуктами», — отметил Кирьянов.

Он тут же высказал свое мнение о действиях властей, контролирующих соблюдение режима самоизоляции:

«В этой связи встает второй вопрос по практике и характеру правоприменения. На сегодня ситуация достаточно стабильная для того, чтобы не вводить жесткий режим введения штрафных санкций. Это надо понимать — задачи штрафовать нет, есть задача осуществить профилактические мероприятия».

Член ОП РФ сообщил, что в соответствии с официальными данными, которые были доступны еще до массового распространения коронавируса, количество аппаратов ИВЛ в России «более, чем достаточное» для лечения пациентов с COVID-19. По его данным, в пересчете на душу населения, количество аппаратов в стране, по сравнению с теми же Италией или Испанией, гораздо больше.

Что касается диагностирования заболеваний, Кирьянов сообщил:

«Сегодня уже целый ряд коммерческих структур подключился к этому вопросу на хорошем профессиональном уровне. И органы здравоохранения прошли перепрофилирования для того, чтобы быть адекватными по отношении к ситуации с вирусом».

По мнению члена ОП РФ, на сегодня в больницах достаточно мест, чтобы принять больных. Также предпринимаются меры по дополнительному строительству инфекционных больниц.

«Уже развернуты резервы. И то, что докладывают коллеги из минздравов регионов, свидетельствует о том, что мобилизационная политика в сфере здравоохранения уже проведена и проведена успешно», — заключил Кирьянов.