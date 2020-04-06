Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Энтузиасты с YouTube-канале timtimfed выпустили короткометражный фильм об анимированном скелете, который пытается устроиться на работу в Голливуд. Об этом 6 апреля сообщает портал Shazoo.

Главный герой фильма — скелет, который пытается найти себе работу в современной киноиндустрии. Однако вскоре он понимает, что в эпоху «зелёного экрана» на его услуги небольшой спрос.

Напомним, timtimfed — это YouTube-канал американца Майкла Шэнкса, на котором регулярно выходят короткометражные фильмы и веб-сериалы. Как правило, в них команда канала экспериментирует со спецэффектами и различными видами анимации.

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