Сочи, Краснодарский край, , 13:53 — REGNUM Саксофонный концерт для жителей своего и окрестных многоквартирных домов устроил житель Сочи вечером 5 апреля.

Включив у себя на лоджии, находящейся на 12 этаже, фоновую музыку он играл на саксофоне более часа, поднимая настроение соседям, которые, как и он, находились на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Музыкант исполнил более 25 композиций, которые люди слушали на своих балконах и у открытых окон. Когда молодой человек закончил играть, наградой ему стали искренние аплодисменты.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России до конца апреля продлено нерабочее время, граждане соблюдают режим самоизоляции, в некоторых регионах введены достаточно жесткие меры для его нарушителей.