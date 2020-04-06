Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Режиссёр фильма «Хищные птицы» Кэти Янь рассказала, что ей пришлось побороться за одну из сцен в картине. Об этом 5 апреля сообщил портал Gizmodo.

По словам Янь, ей пришлось «заступиться» за сцену, в которой Роман Сионис унижает Эрику, девушку в клубе. Этот жестокий эпизод вызывал дискомфорт у многих членов съёмочной группы, однако режиссёр посчитала его важным элементом картины.

Напомним, премьера «Хищных птиц» состоялась 6 февраля 2020 года. Фильм был неоднозначно встречен зрителями и критиками.

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