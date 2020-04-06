Москва, , 10:05 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка по бегу Светлана Мастеркова поразила жюри музыкального телешоу «Маска» своим исполнением песни инкогнито в костюме тучи. Очередной выпуск передачи прошел на канале НТВ 5 апреля.

После исполнения композиции Quizas, quizas, quizas из репертуара американского джазового певца Нэта Кинга Коула члены жюри пытались угадать, кто скрывался под костюмом тучи. Они предполагали всех участниц, кроме Мастерковой.

Когда двукратная олимпийская чемпионка по бегу раскрылась пред жюри — Филиппом Киркоровым, Тимуром Родригезом, Гариком Мартиросяном, Региной Тодоренко и Валерией — все пятеро были поражены, так как даже не подозревали, что тучей, блестяще исполнившей джазовую композицию, может оказаться Мастеркова.

«Этого не может быть! Света, как же вы поете!», — воскликнули представители жюри.

Чемпионка после исполнения песни поблагодарила своих преподавателей, которые, по ее словами, учили петь «по эмоциям, а не по нотам».